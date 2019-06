FOCUS VIVAISTICA

Bonus Verde a tutto gas

Il fisco aiuta i proprietari

a curare il giardino di casa

Claudia Marin

ROMA

AVANTI tutta con il Bonus Verde su terrazze e giardini anche per quest’anno. La detrazione fiscale per chi sistema aree green sta riscuotendo un significativo successo anche in questo primo semestre del 2019. Vediamo, dunque, come funziona l’agevolazione, quali requisiti sono richiesti, quali spese (e per quali tipi di lavori) sono ammesse e quale è l’importo del rimborso riconosciuto.

RINNOVATO dalla scorsa legge di Bilancio, il bonus può essere utilizzato sia da chi vive in abitazioni singole sia da chi abita in condominio: l’agevolazione, che si somma agli altri incentivi riconosciuti a chi effettua lavori in casa, potrà essere richiesta per ambedue le tipologie di situazioni. L’obiettivo è quello di incentivare la cura del verde privato.

L’IMPORTO del bonus riconosciuto è pari al 36 per cento della spesa, ma è possibile detrarre fino a un massimo di 5.000 euro di spesa, importo relativo ai lavori in ciascun immobile di proprietà. Il rimborso massimo al quale si potrà avere diritto è pari, dunque, a 1.800 euro. I lavori devono essere effettuati e pagati per le spese sostenute dal primo gennaio al 31 dicembre 2019.

LA DETRAZIONE Irpef spetta in relazione alle seguenti tipologie di spese: sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Escluse, però, le spese per i lavori eseguiti in economia e quelle per la manutenzione ordinaria dei giardini, come la potatura delle siepi o la rasatura del prato. Non può essere agevolato neanche l’acquisto di vasi per il balcone.

NEL CASO di lavori effettuati in parti comuni di edifici condominiali la detrazione fiscale è riconosciuta per un massimo di 5.000 euro per unità immobiliare presente, a condizione che l’importo della spesa sia stato effettivamente versato al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Come specificato dall’Agenzia delle entrate a più riprese nel corso del 2018, il bonus è, dunque, cumulabile su più immobili: lo stesso soggetto può usufruirne per interventi su differenti immobili di proprietà. Come accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l’agevolazione è ridotta del 50% se gli interventi di sistemazione a verde si riferiscono ad immobili a uso promiscuo.

AL FINE di beneficiare del bonus è richiesto che i pagamenti siano effettuati secondo specifiche regole, così come già previsto per tutte le delle detrazioni fiscali per lavori in casa. Nel dettaglio, si potrà richiedere la detrazione del 36% Irpef e beneficiare del Bonus Verde esclusivamente qualora i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, come il bonifico bancario o postale.

LA RICHIESTA dello sconto fiscale dovrà essere effettuata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi. Per la detrazione relativa alle spese per lavori sostenuti nel 2019, la richiesta dovrà essere effettuata con il modello 730 (o redditi) da presentare nel 2020.