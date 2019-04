FOCUS SALONE DEL RISPARMIO

Torna il Salone del Risparmio

Investimenti sostenibili in vetrina

La finanza che piace ai millennial

Andrea Telara

MILANO

SOSTENIBILE, responsabile, inclusivo. Sarà così, almeno secondo lo slogan scelto dagli organizzatori, l’edizione 2019 del Salone del Risparmio, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo della finanza e degli investimenti che si svolge a Milano dal 2 al 4 aprile (l’appuntamento è al centro congressi Mico di via Gattamelata 5).

LA KERMESSE compie nel 2019 i primi dieci anni di vita ed è organizzata come sempre da Assogestioni, l’associazione di categoria rappresentativa dell’industria nazionale del risparmio gestito (o dell’asset management, per dirla all’inglese). I partecipanti attesi, addetti ai lavori della comunità finanziaria, investitori privati e anche giovani studenti desiderosi di conoscere il mondo dell’asset management, sono in totale circa 15mila mentre sono oltre 150 i marchi presenti quest’anno al Salone, in gran parte società di gestione del risparmio (sgr) ma anche enti di ricerca e consulenza, di istituti previdenziali e associazioni di categoria. Nella tre giorni milanese, in calendario ci sono oltre 100 appuntamenti tra conferenze, tavole rotonde e dibattiti, che avranno tutti (o quasi) un filo conduttore: il tema degli investimenti socialmente responsabili, cioè rispettosi appunto dell’ambiente, dei diritti umani, della sostenibilità e della trasparenza del business. DA qualche mese a questa parte, infatti, l’industria internazionale del risparmio gestito sembra aver sposato con convinzione (e anche un po’ per convenienza) tutti i temi d’investimento che hanno a che fare con i destini dell’umanità e che gli addetti ai lavori identificano con la sigla Esg. Nell’offerta di molte società di gestione del risparmio (sgr), c’è un vero e proprio proliferare di prodotti finanziari che vengono definiti socialmente responsabili, in particolare tra i fondi comuni d’investimento.

LA CORSA alla finanza sostenibile è certificata dai numeri. Oggi, in tutto il mondo, i Principi di Investimento Responsabile (Pri) promossi dalle Nazioni Unite sono stati sottoscritti da circa 2mila società finanziarie che gestiscono un patrimonio complessivo di ben 62mila miliardi di dollari statunitensi. In totale, secondo una ricerca condotta dal Forum per gli investimenti responsabili e sostenibili, le attività finanziarie dei fondi e dei prodotti d’investimento legati alle tematiche Esg avevano superato già nel 2017 gli 8mila miliardi di dollari, quasi il quadruplo rispetto a dieci anni prima. A stimolare questa crescita è stato anche l’interesse dimostrato dagli investitori. Secondo un sondaggio svolto degli anni scorsi, per esempio, la finanza sostenibile rientra tra gli interessi del 69% dei risparmiatori millennial, cioè nati dal 1980 in poi.

ECCO dunque spiegato perché il Salone del Risparmio sarà interamente dedicato a queste tematiche. Il padrone di casa della manifestazione sarà Tommaso Corcos, amministratore delegato di Eurion Capital Sgr, che è stato appena riconfermato alla presidenza di Assogestioni, dopo aver completato il suo primo mandato. Tra gli ospiti ci sarà anche il ministro dell’Economia, Giovanni Tria che, al pari dei suoi predecessori, terrà a battesimo il Salone nella prima giornata. La manifestazione si aprirà con una conferenza plenaria che vedrà la partecipazione dello stesso Corcos e di Adam Jonas, analista di Morgan Stanley che si occupa di mobilità condivisa e parlerà delle implicazioni dell’incrocio tra finanza, economia e tematiche ambientali.