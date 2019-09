FOCUS ORTOFRUTTA

L’ortofrutta guarda a Oriente

«Aprirsi verso nuovi mercati

per contrastare la concorrenza»

Lorenzo Frassoldati

BOLOGNA

LO SPARTIACQUE è il 2014, anno dell’embargo russo verso la nostra ortofrutta, che ha causato un aumento di conflittualità in Europa tra i paesi produttori , privi di un mercato di sbocco importante come era quello russo. Da quel momento in poi tutto è diventato più difficile anche per l’Italia che pure è (con la Spagna) il primo produttore d’Europa e il secondo esportatore (dopo la Spagna) con un fatturato sui mercati esteri che dopo il picco di 5 miliardi di euro del 2017 è calato a 4,6 nel 2018 e quest’anno calerà ancora. I nostri cavalli di battaglia dell’export (mele, kiwi, uva da tavola, pere) subiscono sempre più la concorrenza spietata dei nostri partner europei (in testa la Spagna che fa tre volte il nostro export, ma ci sono anche Grecia, Polonia, Olanda) che meglio organizzati di noi, o comunque più ’affamati’ e sorretti dall’aiuto istituzionale dei loro governi, riescono ad arrivare sui mercati lontani dell’Asia prima e meglio di noi.

SENZA contare che l’ortofrutta è un mercato globale e ci sono paesi come il Cile che producono come noi kiwi, uva e ciliegie e le vendono in contro stagione in giro per il mondo. Poi ci sono i consumi interni (Europa e Italia) che non aiutano per gli strascichi della crisi dal 2008 in poi. In vent’anni le famiglie italiane hanno ridotto gli acquisti di ortofrutta di un milione di tonnellate (da 9,5 a 8,5 milioni), il picco più basso nel 2013 con 7,6 milioni. Anche la produzione è calata, oggi siamo sui 20 milioni di tonnellate. Ma non basta: dobbiamo smaltire sui mercati esteri almeno 10 milioni di tonnellate.

E QUI vengono i dolori. «Siamo penalizzati da costi di manodopera, energia, trasporti, tasse nettamente più alti dei nostri competitor», denuncia Marco Salvi, presidente di Fruitimprese, l’associazione degli esportatori, «oltre che da una rete di infrastrutture fisiche (porti, treni, autostrade) e digitali totalmente inadeguata. Così per mandare un camion di uva da tavola a Londra, farlo partire dalla Spagna costa mille euro in meno che dalla Puglia». La sintesi: continua perdita di competitività del sistema Italia, cui si aggiungono adesso i danni provocati dal meteo impazzito e dagli attacchi di parassiti (come la cimice asiatica e l’alternaria) fino a ieri sconosciuti. «Se le esportazioni italiane di ortofrutta fresca sono in calo è perché è ancora troppo lunga la lista dei paesi extra Ue in cui non abbiamo possibilità di accesso: Giappone, Vietnam, Israele, Colombia, Cina sono solo alcuni degli stati in cui permangono barriere all’ingresso per mele, pere, kiwi e altre nostre referenze di assoluta leadership produttiva e qualitativa», denuncia Davide Vernocchi, coordinatore ortofrutta di Alleanza Cooperative Agroalimentari. Un esempio emblematico è quello delle mele: dalla chiusura del mercato russo nell’estate del 2014, nessun nuovo mercato è stato aperto per le mele italiane. Si sta lavorando (imprese e istituzioni) su nuovi sbocchi in Vietnam, Taiwan e Thailandia, ma è tutto ancora fermo. Idem per il kiwi che attende da anni un sospirato via libera verso Giappone, Israele, Vietnam o Colombia.

«SIAMO a un punto di non ritorno – dice Paolo Bruni presidente di Cso Italy – Alla recente Asia Fruit Logistica di Hong Kong la nostra Simona Rubbi ha incontrato il console italiano. Con la Cina è in discussione il dossier pere, dopo l’apertura del più grande mercato asiatico a kiwi e arance. Ma sono ‘nel mirino’ mercati come Malesia, Singapore, Taiwan, Vietnam e Tailandia, oltre all’Indonesia. Cruciale in questa fase sarebbe l’impegno da parte del nuovo ministro dell’Agricoltura di consolidare e, in alcuni casi, di avviare le trattative con le controparti asiatiche ».