FOCUS OLIO E FRANTOI

Olio Toscano, la ricetta del riscatto

Lezioni di extravergine nelle scuole

e recupero dei fondi abbandonati

Paolo Pellegrini

FIRENZE

LA FETTUNTA non manca, sarà buona e magari anche abbondante. Certo più delle due stagioni appena passate, il 2017 e ancor peggio il 2016, davvero l’anno orribile dell’olivicoltura toscana, ma non al livello delle annate migliori. E con un sapore forse leggermente diverso: colpa del burian siberiano che ha flagellato le colline in diverse zone della regione tra febbraio e marzo, poi seguito dai venti caldi intervallati a piogge copiose nella fase di fioritura. E a risentirne è stato soprattutto il ‘frantoio’, la varietà più diffusa nell’Oliveto Toscana: ha il ciclo vegetativo più lento, ha subito gli sbalzi climatici peggio delle ‘sorelle’ moraiolo e leccino che certe fasi le avevano già concluse.

COSÌ, la fotografia di quello che gli ottimisti chiamano «l’anno del riscatto», in realtà è un bicchiere pieno soltanto a metà. Riscatto rispetto a due campagne di raccolta disastrosa: la Toscana, quando la stagione della frangitura sarà terminata, tra un paio di settimane, farà segnare presumibilmente un più 15-20% di prodotto, soprattutto se i frantoi sapranno lavorare bene in termini di rese. Che è comunque un bel risultato se messo a paragone con le batoste sofferte da gran parte d’Italia, soprattutto al Sud, dove le perdite di raccolto si stimano secondo Ismea tra il -80% in Basilicata e il -70% in Calabria e Puglia (dove ha pesato anche il flagello Xylella), per arrivare al -63% della Sardegna e al -40% della Campania e attestarsi su perdite più ragionevoli nel Centro (-39% nelle Marche, -29 nel Lazio, -18 in Umbria). Ma quel più 15-20% porterà la Toscana a produrre ragionevolmente non più di 130-150mila quintali di olio extravergine, lontano da una media «normale» di 180-200mila quintali.

E CERTE previsioni che puntano a 170mila quintali possono risultare «drogate» dal fatto che in molti frantoi si spremono anche olive di altre parti d’Italia. Per mandare sugli scaffali un extravergine «italiano», che non è una truffa ma non è toscano. Anche se, come osserva Antonio De Concilio, direttore della Coldiretti regionale, «per fortuna circa il 25-30% dell’olio prodotto in Toscana è venduto come olio a denominazione di origine. Infatti la nostra regione vanta 5 denominazioni, le Dop Chianti Classico, Lucca, Terre di Siena e Seggiano, e l’Igp Toscano». A quest’ultima aderiscono 10.250 delle 50mila aziende che producono olio su una superficie di 90mila ettari, 265 dei circa 400 frantoi toscani e 360 confezionatori; 6 milioni e mezzo le piante iscritte, 35 mila i quintali di olio prodotto destinato soprattutto all’export. «L’olio Toscano Igp da solo – conclude De Concilio – rappresenta oltre il 30% della produzione di olio extravergine italiano che viene messo in commercio con la certificazione di origine».

IL SETTORE olivicolo pesa per 120 milioni sul Pil agricolo regionale e il valore dell’olio esportato dalla Toscana si aggira sui 700 milioni. Se ne esporta, insomma, più di quanto ne producano i campi: è uno, e non il solo, dei crucci di un comparto in crisi di aspettative. Scarso ricambio generazionale, prezzi poco remunerativi, olivicoltura ancora non «sistemica » a sufficienza: un quadro non certo rassicurante, a fronte del quale la Regione si è mossa promuovendo un protocollo d’intesa con l’Associazione Città dell’Olio e l’Ente Terre Regionali, per puntare da un lato costruire una figura di consumatore più informato a partire dalle scuole, oltre a campagne dirette alla ristorazione e al turismo, e dall’altro al recupero degli oliveti abbandonati anche attraverso esperienze di agricoltura sociale.