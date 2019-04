FOCUS INDUSTRY 4.0

La sfida della nuova Serenissima

Crescita, export, occupazione

Una regione locomotiva d’Italia

Elena Comelli

VENEZIA

IL VENETO è ancora la locomotiva d’Italia. La regione trainante del Nord Est marcia più spedita del resto del Paese quanto ad occupazione, export, vitalità d’impresa e consumi di energia. Al centro del nuovo triangolo industriale dall’acronimo gentile Lover (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), la regione è all’avanguardia nel nuovo manifatturiero e nel terziario avanzato. «La sfida che ha davanti ora il Nord Est è provare intercettare i nuovi flussi dell’economia e della conoscenza, che si muovono su base transnazionale. La sua posizione geografica e la spiccata propensione imprenditoriale pongono l’area nelle condizioni giuste per giocare un ruolo da protagonista negli anni a venire», commenta Aldo Bonomi (nella foto), il sociologo dei territori. La forza del Veneto è emersa con il passaggio del testimone dal fordismo al capitalismo molecolare e dalla grande impresa alla media. Ora riemerge dopo la crisi, aggiungendo alla dimensione orizzontale del lavoro autonomo la globalizzazione attraverso la rete. «La nuova era è caratterizzata dalla centralità della conoscenza globale in rete. In questo contesto il Nord Est, terra a forte vocazione imprenditoriale, può giocare un ruolo importante se si dimostra capace di porsi al centro dei grandi commerci internazionali », sostiene Bonomi.

L’ULTIMO numero del bollettino socio-economico regionale, appena pubblicato dall’ufficio di statistica, fotografa i segni della ripresa: in particolare i dati su lavoro e occupazione raggiungono e superano i livelli pre-crisi. Il Pil veneto nel 2018 è cresciuto dell’1,1%, due decimali in più rispetto a quello nazionale. In crescita anche i consumi delle famiglie (+0,8% a fronte di un +0,7 nazionale), e gli investimenti fissi (+4,3% a fronte di un +3,4% nazionale). Tira soprattutto l’export, nonostante il rallentamento del commercio mondiale: nel 2018 il Veneto ha esportato per 63,3 miliardi di euro, il 2,8% in più rispetto all’anno precedente, toccando il massimo storico. I settori più dinamici sono stati la meccanica, i metalli e i prodotti del comparto moda. Nel settore agroalimentare, che ha esportato per 6,8 miliardi di euro, il leader indiscusso è il vino con 2,2 miliardi di euro esportati nel 2018, pari al 37% del totale nazionale. In termini economici il turismo nel 2018 ha segnato una annata da record, con un ulteriore aumento di visitatori (19,6 milioni, +2,2%) e di presenze (69,2 milioni, +0,2%). Il mercato del lavoro è cresciuto nel 2018, portando il tasso di occupazione dal 66% del 2017 al 66,6%, mentre il tasso di disoccupazione rimane stabile (6,4% contro il 10,7% nazionale). Il Veneto si trova in condizione di vantaggio rispetto alle altre regioni italiane sul fronte dei giovani che non studiano e non lavorano, i Neet (14,8%), e della disoccupazione giovanile (21%): nel 2018 è stata la quarta regione italiana per i livelli più bassi di disoccupazione dei 15-24enni e la terza per i Neet. Un segnale positivo viene anche dal numero dei fallimenti d’impresa, che sono calati del 13% rispetto all’anno precedente.

IN CRESCITA i consumi di energia, che hanno superato i 30mila gigawattora, recuperando per la prima volta dopo 10 anni i livelli raggiunti nel 2008, segno di una ripresa dell’attività industriale. Sono aumentate, inoltre, le compravendite immobiliari per uso abitativo (+8%, indice doppio rispetto alla media nazionale) e i mutui con ipoteca immobiliare (+11%, a fronte del +7% nel resto d’Italia). Numeri che confermano, in maniera coerente, lo slancio dell’economia veneta oltre la crisi. Ora non resta che cogliere le nuove opportunità sfruttando il potere delle reti, quelle virtuali come Internet e quelle fisiche come la nuova Via della Seta.