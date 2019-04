FOCUS FOTOVOLTAICO

Auto con la spina e addio scaldabagno

Enel X progetta la nostra vita tra 20 anni

MILANO

RIENTRARE dal lavoro su un’auto silenziosa. Dopo averla parcheggiata, la colleghi alla presa di corrente: pochi minuti, e sarà ricaricata. Giusto il tempo di entrare in casa e controllare, sulla colonnina dell’accumulatore, quanta energia è stata prodotta dai pannelli solari installati sul tetto. Scene che, tra qualche anno, faranno sempre più parte del nostro quotidiano. Ne è convinto Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, la divisione del gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi, che nei giorni scorsi ha presentato l’intesa fra l’azienda che guida e Aton Storage, ditta nel cuore della engineering valley modenese che realizza accumulatori modulari all’avanguardia.

Venturini, in che modo l’utilizzo sempre maggiore dell’energia sostenibile cambierà la vita degli italiani?

«Innanzitutto cambieranno gli elettrodomestici. Come oggi ci è familiare uno scaldabagno, domani avremo accumulatori dentro casa: si gestiranno i picchi di consumo e, anche se pioverà per alcuni giorni le famiglie avranno la sicurezza di avere energia. In garage e per le strade, poi, vedremo tante colonnine di ricarica per le auto: stiamo testando ultracharger domestici a cui basta una manciata di minuti per ricaricare la batteria di un mezzo elettrico ».

L’Italia è un Paese piuttosto refrattario al cambiamento. Tra quanto prevede di arrivare al futuro da lei immaginato?

«Per la transizione completa ci vorranno 20 anni, ma il cambiamento è già in atto, dobbiamo solo decidere che ruolo vogliamo giocare: passivo, neutrale o attivo. Il primo è il peggiore di tutti, non ci permette di fare granché; neutrale significa importare gran parte della tecnologia e finire per seguire la strada tracciata da altri; attivo significa giocare una partita importante sfruttando le competenze di questo Paese. Abbiamo le carte in regola per farlo».

Perché puntare sull’energia fotovoltaica?

«Prima di tutto perché, in Italia, il sole non manca. Poi perché nei prossimi 11 anni, secondo il Pniec del governo, l’obiettivo è produrre 30-35 gigawatt di solare in più, circa 3 gigawatt l’anno, il che significa moltiplicare per cinque il numero attuale di pannelli solari. Un passaggio importante sarà il mercato di aggregazione residenziale: in Lombardia c’è già un interessante programma pilota Rse (sistemi di accumulo) con Terna».

Che cosa significa?

«Significa che se il cittadino spegnerà e accenderà il suo sistema elettrico a seconda degli impulsi del gestore avrà la possibilità di mettere in rete l’energia prodotta, guadagnando nei momenti di picco ».

Quanto è importante sviluppare i sistemi di accumulo con partner italiani?

«Il Made in Italy per noi è importantissimo, perché possiamo controllare meglio la filiera, vediamo come viene realizzato il prodotto. Questi storage sono elettrodomestici, presto entreranno nelle case di tutti, così ci assicuriamo che non avremo problemi. Certo, Germania e Francia hanno consorzi nazionali che stanno lavorando per fare delle filiere, qui abbiamo tante piccole eccellenze, e il ‘lillipuzianesmo’ ha dei pro ma anche tanti contro».

A livello di mobilità avete l’obiettivo di installare 28mila colonnine al 2022, con un investimento da 300 milioni di euro…

«Sì, già oggi si può andare dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, ricaricando la propria auto nelle nostre colonnine. Le renderemo molto più capillari e più veloci».

A proposito di velocità, il 13 aprile scorso si è corso a Roma il Gran Premio di Formula E. Un altro indizio del cambiamento?

«Il ritorno dell’investimento fatto è uno dei migliori, il capo della comunicazione di allora ebbe una grande idea, stiamo assistendo a una migrazione di sponsor e grandi piloti. Non è solo una questione di immagine, ma sperimentazione: siamo una delle poche aziende che può testare le ricariche ultracharger a questi livelli».

Andrea Bonzi