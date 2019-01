FOCUS FARINE

Buitoni rilancia sul Made in Italy

Cinquanta milioni di investimenti

per il nuovo hub internazionale

Paolo Galliani

MILANO

E’IL COMFORT food più amato della gastronomia italiana. È un marcatore di nuove tendenze gourmet nella ristorazione. Ma la pizza è anche la musa ispiratrice per generazioni di nonne, mamme e papà che hanno desiderato proporla sulle tavole di casa come atto finale di uno show cooking che in realtà altri si sono premurati di assicurare. E non stupisce che a pensarci sia la Buitoni, marchio storico oggi nel portafoglio del Gruppo Nestlé, forte di una tradizione aziendale che gli ultimi vent’anni ha visto imporsi la ‘Bella Napoli’ nel mercato delle surgelate e che adesso è impegnato a fare dello stabilimento di Benevento il suo polo produttivo più importante grazie a forti investimenti in termini di macchinari e innovazione. Numeri che rivelano un nuovo investimento per oltre 50 milioni di euro, la trasformazione del sito campano in un vero e proprio hub internazionale e l’avvio di due nuove linee produttive (in aggiunta a quella esistente) per mettere insieme un complesso di rilievo (per estensione, pari a più di 20 campi di calcio) e in grado di restituire fino a 350 pizze al minuto, sotto l’attenta supervisione di un team di 20 nuovi tecnici ed esperti.

UN PROGETTO di industria 4.0 decisamente ambizioso quello presentato l’altra sera a Milano dal direttore generale di Buitoni, Stefano Bolognese e da Giuseppe Esposito, responsabile Ricerca e Sviluppo dello stabilimento beneventano, garanti di un prodotto industriale – hanno dichiarato – che unisce la tradizione della pizza napoletana a processi di lavorazione che simulano in tutto e per tutto quella realizzata dai migliori pizzaioli». E un investimento che si accompagna ad un’evidente sfida: se è vero che la pizza è l’icona assoluta della cucina italiana nel mondo, quella realizzata su scala industriale riesce a presentarsi con le stesse credenziali qualitative e organolettiche di quella artigianale.

A COMINCIARE dall’impasto che ovviamente si affida agli ingredienti classici della pizza napoletana, ovvero acqua, sale, olio, lievito e una farina ad elevato valore proteico per reggere meglio la lunga lavorazione. Per proseguire con la lievitazione (22 ore), lunga pausa che si conferma il vero segreto di una buona pizza, alla pressatura dei cosiddetti «panetti » che prendono la forma ovale del famoso disco dall’anima partenopea. Fino alla cosiddetta «spargitura », effettuata dalle braccia meccaniche di robot che versano il pomodoro sulle pizze distribuendolo in modo uniforme; alla successiva cottura in grado di garantire un prodotto soffice all’interno e croccante sui bordi; infine alla farcitura nelle varie versioni (prosciutto e funghi, 4 formaggi, verdure, etc.) che da sempre rivaleggiano con l’intramontabile Margherita.

RESTANO le fasi finali, della surgelazione e del confezionamento, epilogo di una pizza destinata ad alzare l’asticella delle vendite su scala internazionale e, nelle ambizioni della Buitoni, ad entrare in modo deciso nelle case degli americani ma di imporsi anche nel mercato asiatico, dove il «Made in Italy» ha un’ottima immagine ma un potenziale ancora da esprimere. Sullo sfondo, la scommessa su un piano industriale destinato ad avere forti riflessi occupazionali (150 dipendenti in più entro il 2020) e la forza di un prodotto fatto in serie ma a regola d’arte, sintetizzata in un felice ed anonimo aforisma: «Se si fa in quattro per renderti felice, allora è la pizza».