FOCUS DOLCI E CIOCCOLATO

Un dolce settore a prova di crisi

La golosità è Made in Italy

Aumentano fatturato ed export

Fabrizio Marchetti

ROMA

QUELLO dei dolci è un settore che non conosce la crisi. Continua a essere un’eccellenza del Made In Italy apprezzato in Europa e in tutto il mondo. Qualità, tradizione, ricette antiche rese appetibili anche per i gusti più moderni unite a materie prime genuine e garantite, fanno dell’industria dolciaria italiana una filiera sempre più apprezzata. A parlare sono i numeri del 2018: oltre due milioni di tonnellate di prodotti, 14 miliardi di fatturato, più di 4 miliardi di export con un saldo attivo nella bilancia commerciale di 2,5 miliardi. Quello dei dolci, dopo la pasta, è il secondo settore alimentare per propensione all’export con 220 stabilimenti dislocati sull’intero territorio nazionale e 36mila dipendenti. Il fatturato è in crescita del 7,9% sul 2017; 5,5 miliardi derivano dai prodotti da forno, 4,5 dal cioccolato e dai prodotti a base di cacao, oltre due miliardi dai gelati e 1,2 dalla confetteria.

PER QUANTO riguarda i paesi di destinazione dell’export, il primo mercato è l’Ue con 683.589 tonnellate di prodotti e un controvalore di 2,76 miliardi di euro. Vanno pazzi di dolci italiani in Francia che l’anno scorso ha speso 693 milioni, in Germania (471 milioni), Gran Bretagna (308 milioni) e Spagna (276 milioni) mentre gli Stati Uniti, con 227 milioni, è il primo mercato extraeuropeo. Bene anche il continente asiatico che nel complesso copre il 14,2% dei dolci esportati dall’Italia. Un capitolo a parte merita la gelateria. L’Italia è l’unico paese al mondo dove gli acquisti di gelato sono per 1/3 industriale e 2/3 artigianale. In questi ultimi decenni, i consumi si sono moltiplicati di sei volte e non esiste un prodotto alimentare protagonista di performance simili. L’offerta è capillare. Il 65% delle gelaterie artigianali europee si trova nella penisola e coinvolge un totale di 150mila addetti. E a cascata si è sviluppata anche la filiera delle macchine per gelato controllata in maniera quasi esclusiva da aziende tricolori.

ANCHE nel settore della pasticceria artigianale l’export del made in Italy mostra numeri in grande crescita (+5,8%) sfiorando i 600 milioni di euro. Il Paese più goloso di dolci italiani si conferma la Francia, mentre gli Stati Uniti hanno fatto segnare una crescita boom (+31%) negli acquisti delle nostre prelibatezze. Gli addetti nel settore sono ben 155 mila. Numeri che fanno esultare Unione Italiana Food, l’associazione dei produttori italiani, guidata da Marco Lavazza e Paolo Barilla: «Il merito di questi risultati – spiega il direttore generale Mario Piccialuti – è della storica capacità di innovazione della nostra industria dolciaria, che è sempre riuscita nel difficile compito di rendere moderno il prodotto mantenendo però l’anima tradizionale dei suoi dolci famosi in tutto il mondo. Il segreto è andare incontro all’esigenze del consumatore, che è attratto da dolci che possano coniugare il suo desiderio di mangiare un prodotto goloso e piacevole e contemporaneamente alimentarsi in modo equilibrato e nutrizionalmente attento».

INTANTO gli scaffali della Gdo di tutto il mondo si stanno preparando a una sfida epica: Pan di Stelle contro Nutella. Barilla, infatti, invade il mercato della crema di nocciola finora dominato dalla Ferrero che ne controlla oltre il 53% del giro d’affari per un fatturato di circa 2 miliardi. Visto l’imminente sbarco della Ferrero con i biscotti a base di Nutella, nel mondo finora dominato dal Mulino Bianco, Barilla è partita al contrattacco con una crema di Nocciola in cui ci saranno anche Pan di Stelle sbriciolati. Un derby che sarà combattuto a livello di marketing e promozione, anche se alla fine a far la differenza saranno i gusti dei consumatori.