FOCUS DOLCI E CIOCCOLATO

Panettoni e dolci artigianali:

un business da 6,2 miliardi

Il cioccolato vince la sfida di Natale

Lorenzo Frassoldati

BOLOGNA

GLI ITALIANI spenderanno ben 6,2 miliardi per i dolci artigianali natalizi, spesa che sempre più spesso passa per il canale online. Lo dice l’Osservatorio Sigep di Italian Exhibition Group e fotografa in anteprima le tendenze ‘dolci’ sulle tavole italiane imbandite per le Feste. Dietro questa montagna di panettoni, pandori, torte e delikatessen varie sta una forza produttiva rappresentata da 90.055 imprese artigiane del settore alimentare, di cui 43.063 nella pasticceria con oltre 155mila addetti (stime e dati Confartigianato). Il dolce simbolo delle ricorrenze di fine anno è senza dubbio il panettone, che è il dolce italiano più conosciuto al mondo, al pari del tiramisù. Ma dietro alla pasticceria artigianale c’è una struttura produttiva industriale che non vuole perdere l’appuntamento con le vendite di fine dicembre.

IL SETTORE dolciario è una delle principali realtà dell’agroalimentare italiano (secondo comparto produttivo dell’industria alimentare) soprattutto per quanto riguarda la fase di trasformazione industriale. Al suo interno un’ampia gamma e varietà di prodotti: cioccolato e prodotti a base di cacao, gelati, confetteria, biscotti, pasticceria industriale e prodotti dolciari da forno. Nel 2015 l’industria dolciaria italiana (220 player per 36.000 addetti, fonte Aidepi) aveva immesso sul mercato oltre 2 milioni di tonnellate di prodotti per un valore di quasi 14 miliardi di euro. Nel 2017 produzione e fatturato avevano tenuto gli stessi livelli con un export di oltre 4,1 miliardi di euro e un saldo attivo della bilancia commerciale di circa due miliardi e mezzo.

IN AMBITO europeo, l’Italia si riconferma tra i principali produttori dolciari: è quinta nella confetteria (caramelle, chewing gum, torrone) dopo Germania, Spagna, Regno Unito e Francia, mentre, preceduta solo da Germania e Francia, è al terzo posto per la produzione di cioccolato. Con oltre 170.000 tonnellate in più rispetto alla Germania, seconda in classifica, l’Italia è invece leader nei prodotti da forno (biscotti, merendine, pandori, panettoni, colombe) . Un comparto fortemente export oriented che vede la presenza di grandi multinazionali straniere accanto a piccole realtà italiane. L’export rimane un potente motore di sviluppo per i nostri dolci (oltre il 27 per cento del fatturato totale, con tendenza a crescere). Secondo una ricerca Nomisma «il settore dolciario italiano rappresenta circa il 10% del fatturato alimentare nazionale» con ricadute ancora limitate sulle materie prime agricole di produzione nazionale. Nel cioccolato e nei prodotti a base di cacao, confetteria e gelato industriale, le materie prime utilizzate sono cacao, zucchero e latte. Nel caso dei prodotti dolciari da forno la materia prima di riferimento sono i cereali, in prevalenza frumento tenero. Si tratta di materie prime che l’Italia non possiede o di cui è fortemente deficitaria, quindi in prevalenza di importazione.

A LIVELLO mondiale invece sarà il cioccolato la forza trainante dell’industria dolciaria del futuro, secondo Euromonitor. I prodotti derivati dal cioccolato già valgono 110 miliardi di dollari di giro d’affari, rispetto ai 61 miliardi dei prodotti a base di zucchero e ai 25 delle gomme da masticare. E il divario è destinato a crescere nei prossimi cinque anni.