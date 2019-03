FOCUS CARNI E SALUMI

Prosciutto di Modena, 2018 positivo

Crescono produzione e consumi

Ora si punta al mercato giapponese

MODENA

IL CONSORZIO del Prosciutto di Modena ha chiuso il 2018 con il segno più sulla produzione. Sono stati circa 71.600 i prosciutti avviati alla produzione, segnando un incremento del 16,3% rispetto al 2017, per un valore al consumo di circa 12 milioni e 500.000 euro. Anche il segmento del preaffettato ha registrato un aumento di circa il 17%, rispetto al 2017, confermandosi così un canale importante che assorbe all’incirca il 15% della produzione totale.

«È INDUBBIO che questi dati, in controtendenza rispetto a un mercato in contrazione, ci confermano – commenta il presidente del Consorzio, Giorgia Vitali – che stiamo lavorando nella direzione giusta dal punto di vista della promozione e della commercializzazione del nostro prodotto. Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal Prosciutto di Modena sui mercati esteri che, per quanto riguarda i Paesi Ue, risulta molto apprezzato in Germania, Inghilterra e Francia». Intensa l’atttività del Consorzio anche Oltreoceano, in particolare negli Usa, dove sono state intraprese diverse attività, a Chicago e San Francisco, per far conoscere al grande pubblico questa eccellenza modenese. Il prossimo obiettivo per il Consorzio del Prosciutto di Modena è il Giappone: sono tre i prosciuttifici abilitati ad esportare verso questo Paese, quarta economia più avanzata del mondo e partner importante per l’Unione europea.

«IL CONSORZIO Prosciutto di Modena tutela e custodisce – ricorda una nota – un vero gioiello della salumeria italiana, un prodotto di altissima qualità, l’unico tra i prosciutti italiani ad avere una stagionatura minima di 14 mesi, la più lunga tra tutti i prosciutti Dop italiani. Un Consorzio relativamente piccolo (raggruppa 10 produttori) che, negli ultimi anni, si è distinto per il suo impegno nella promozione di questa eccellenza del made in Italy attraverso svariate attività, sia sul fronte nazionale che su quello internazionale. Il prossimo appuntamento per il Consorzio del Prosciutto di Modena sarà Cibus Connect a Parma, il 10 e l’11 aprile».

LA ZONA di produzione del Prosciutto di Modena Dop corrisponde alla fascia collinare e alle valli che si sviluppano attorno al bacino oro-idrografico del fiume Panaro. Tutte le fasi di lavorazione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo in queste terre. Il Consorzio raggruppa oggi 9 produttori, ha sempre avuto una costante attenzione al prodotto, tanto da modificare qualche anno fa il Disciplinare di produzione in senso restrittivo per migliorare ancora di più il già alto livello qualitativo. Oggi il Prosciutto di Modena Dop è l’unico a poter vantare una stagionatura minima di 14 mesi, la più lunga tra tutti i prosciutti Dop italiani. La materia prima utilizzata per la sua produzione è ottenuta esclusivamente da suini di origine italiana, nati e allevati in 10 regioni d’Italia centro- settentrionale.