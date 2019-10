No a Ogm e antibiotici

La filiera integrata di Martini

Mangimi e alimenti

Sostenibilità e supporto scientifico sono alla base del successo del gruppo romagnolo con oltre 100 anni di storia. L’ad Foschi: «Sul mercato prodotti innovativi per accontentare tutte le esigenze dei clienti»

di Paola Benedetta Manca

LONGIANO (Forlì Cesena)

Una filiera totalmente integrata che parte dai campi e dagli allevamenti per arrivare alla tavola degli italiani e un impegno costante nell’innovazione e nella sostenibilità, con un un supporto tecnico e scientifico di primissimo livello. Sono gli ingredienti principali del successo del gruppo Martini, azienda romagnola leader nel settore delle carni e dei mangimi, con oltre 100 anni di storia. «L’azienda è nata nel 1918 – spiega il direttore generale, Federico Foschi – ed è sempre stata diretta dalla famiglia Martini che tuttora ha il 100% delle azioni; si tratta di un gruppo ormai consolidato nel tempo. Ha due anime: quella mangimistica e quella alimentare, distinte, ma complementari, che offrono al mercato, a tutti i livelli, eccellenza nella qualità, nel rispetto della tradizione, con una naturale vocazione all’innovazione», aggiunge. «Il gruppo – illustra Foschi – è nato come produttore di mangimi, consolidando nel tempo elevati standard qualitativi, riconosciuti sempre di più da un mercato competitivo e dai confini sempre più allargati».

«Dai mangimi – prosegue – ha successivamente ampliato la propria area di successo, attraverso la realizzazione di filiere integrate che, nell’allevamento degli animali, ma soprattutto nella trasformazione alimentare, hanno dato evidenza di elevata capacità manageriale. Si sono sviluppati quindi processi produttivi che permettono di inserire sul mercato prodotti innovativi, in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori a tutto tondo, inserendo la sostenibilità come filo conduttore di tutte le produzioni, attraverso un controllo capillare delle proprie filiere: pollo, suino e coniglio: tutte e tre di grosso spessore».

«La filiera del suino – spiega Foschi – è fortemente integrata, una vera particolarità rispetto ad altri competitor italiani e la Martini si sta consolidando tra i primi produttori italiani. In questa filiera, attualmente, stiamo orientando gli sforzi verso la ulteriore elaborazione dei nostri prodotti e la segmentazione del mercato. «La diversificazione – approfondisce – cerchiamo di attuarla anche nell’elaborazione di piatti già conditi, pronti da cuocere, come hamburger, spiedini e salsicce, o prodotti già cotti. La sfida futura è quella di potenziare la nostra presenza nel mercato dei salumi ». Forte integrazione della filiera, segmentazione e differenziazione dei prodotti, alimentazione degli animali ogm free, riduzione degli antibiotici e «la sperimentazione di razze a lenta crescita» e di tecniche di allevamento attente al benessere degli animali sono gli elementi che caratterizzano anche la filiera avicola e del coniglio.

«Aver sotto controllo tutta la filiera – sottolinea il direttore generale – vuol dire una maggior garanzia di sicurezza per il consumatore ». Per tutti gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e trasformazione delle carni, Martini adotta protocolli operativi riconosciuti a livello internazionale quali ad esempio IFS – High level (International food standard), al fine di raggiungere elevati standard qualitativi. Il gruppo Martini nasce in Romagna con una forte impronta nel mondo mangimistico che si consolida nel tempo anche in altre aree del territorio nazionale. Parallelamente, in Romagna, si sviluppa la trasformazione alimentare attraverso la realizzazione di stabilimenti sempre più moderni ed innovativi. Da ultimo, non bisogna dimenticare i numerosi allevamenti in diverse regioni d’Italia, oltre ad un salumificio in Umbria e ad un prosciuttificio nel parmense.

«Giochiamo di squadra

per rinforzare il comparto»

L’idea dell’Oi – Gran suino italiano che riunisce le imprese del settore

Supporto tecnico, conoscenze e ricerche: le idee per rinsaldare i legami di una filiera di aziende contro la concorrenza internazionale

di Paola Benedetta Manca

BOLOGNA

«L’unione fa la forza» per migliorare la filiera e contrastare la concorrenza sul mercato internazionale. È la filosofia dell’Oi-Gran suino italiano, organizzazione interprofessionale che rappresenta il 36,52% della produzione dell’Emilia-Romagna, per un totale di 797.228 capi, circa, commercializzati. L’idea nasce dalla volontà di alcuni soggetti economici di consolidare i rapporti maturati in un progetto di filiera promosso dalla Regione, all’interno del Piano di sviluppo rurale 2007-13, volto ad accrescere la competitività delle imprese, attraverso l’integrazione tra i soggetti operanti nelle diverse filiere. Un progetto che ha comportato la stesura di un accordo tra le parti che, sotto l’egida di Agrifarm, ente organizzatore della ricerca, si sono impegnate a operare in sinergia per raggiungere obiettivi di crescita e sviluppo.

L’organizzazione riunisce 91 aziende agricole, 5 macelli con 13 strutture e 27 industrie trasformatrici (24 prosciuttifici e 14 salumifici). «La nostra – spiega il presidente dell‘Oi, Guido Zama, 56 anni –, è un’organizzazione che associa allevatori, macellatori e trasformatori. Il nostro obiettivo era quello di affiancare le imprese del settore suino e far sì che un mondo da sempre diviso fosse, invece, compatto: è stato difficilissimo ma, con i progetti di filiera e ricerca, abbiamo tenuto il sistema unito».

Tre progetti dell’Oi Gran Suino italiano sono stati finanziati con il bando della Regione Emilia- Romagna rivolto ai Goi-Gruppi operativi per l’innovazione, con fondi del Psr 2014-20. Con questi progetti, continua il percorso intrapreso dall’Oi di mettere a disposizione della filiera e degli allevamenti un background di supporti tecnici, conoscenze e ricerche sulla riduzione degli antibiotici e sul benessere dell’animale, focalizzandosi – in collaborazione con Crpa e Università Cattolica di Piacenza –, sul miglioramento della gestione economica delle imprese della filiera suinicola, partendo dagli allevamenti e dai costi di produzione. Il secondo progetto mira a costruire un nuovo modello di accordo, all’interno della filiera, finalizzato a riconoscere economicamente la qualità del prodotto, in raccordo con Assica (Associazione industriale delle carni e dei salumi). Il terzo intende creare, con l’Università di Bologna, una rete di supporto e consulenza per aiutare gli allevatori nel migliorare le tecniche di gestione del benessere animale.

L’Oi è sbarcato anche in Ue, con ‘Eu Pig’, progetto quadriennale finanziato dal programma Horizon 2020 (www.eupig.eu). È un network di 19 organizzazioni provenienti da 13 Stati membri. L’Italia è rappresentata unicamente dall’Oi, in collaborazione con il Crpa. Il network riunisce allevatori di suini, ricercatori e consulenti economici. L’obiettivo è aumentare la competitività dell’industria suinicola. In tre anni di lavoro, le scoperte degli enti di ricerca sono diventate patrimonio comune e si è creato uno scambio di conoscenze ed esperienze. ‘Eu Pig’ ha raccolto e presentato ai produttori europei circa 300 buone pratiche su welfare e gestione del benessere dei suini, ma anche su come ottimizzare la produzione. L’Oi e il Crpa ne hanno presentate 60. Mercoledì 23 ottobre, a Cremona Fiere, alle 9.30, si terrà l’evento dal titolo ‘Eupig: la rete tematica europea per l’innovazione in suinicoltura’, per far conoscere il progetto. «L’obiettivo – spiega Zama – è facilitare la diffusione in Europa delle migliori pratiche e tecniche di suinocultura. All’interno del progetto ci sono i principali gruppi e sistemi di ricerca europea. Si è lavorato molto soprattutto sul tema dell’alimentazione, del benessere e delle tecniche di gestione degli allevamenti. La nostra associazione – sottolinea ancora Zama – ha lo scopo ambizioso di trasformare una filiera frammentata, in consorzi e mondi chiusi, in un sistema coeso, per affrontare meglio il mercato internazionale. Sennò rischiamo che gli altri Paesi, più organizzati e uniti, portino via spazi commerciali e operativi all’Italia. Il Paese ha grandi brand, ma il mercato si domina con azioni forti e coese».