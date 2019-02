FOCUS CAFFÈ

Una passione per tutte le età

ANCHE il caffè è uno dei simboli nel mondo del Made in Italy. Non perché prodotto in Italia, ma in quanto materia prima ‘trasformata’ nel nostro Paese. Ma nulla cambia, sempre made in Italy resta. Tant’è che recentemente uno dei re del caffè italiano, Marco Lavazza, è volato in Australia per confermare la partnership della sua azienda ai quattro tornei del Grande Slam di tennis. «Puntiamo a diffondere la vera cultura del caffè italiano» spiega il vicepresidente del Gruppo che nel 2018 ha servito oltre un milione di caffè dando vita, torneo dopo torneo, al bar italiano più grande del mondo.

CAFFÈ quindi come simbolo dell’Italia sui mercati globali, al pari di pasta, Parmigiano e Grana padano, prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena. Con oltre 800 aziende di torrefazione coinvolte a livello produttivo, 7.000 addetti e circa 3,9 miliardi di euro di vendite della produzione, di cui oltre 1,3 miliardi di export, l’industria italiana del caffè è uno dei settori più brillanti del food & beverage del Paese. Importiamo (dati 2017, fonte Comitato Italiano Caffè) 9,4 milioni di sacchi di caffè verde (da 60 kg), ne trasformiamo 9,2 milioni in Italia e ne esportiamo poco meno della metà (oltre 4 milioni di sacchi). Per il caffè è un po’ come per l’olio d’oliva, siamo grandi importatori e insieme esportatori. L’Italia è il terzo più grande paese al mondo per l’import di caffè verde (dietro Usa e Germania) e siamo il terzo al mondo (dopo Germania e Belgio) per i volumi di esportazione di caffè in tutte le sue forme. Gli sbocchi più importanti per le esportazioni del caffè torrefatto italiano sono i paesi comunitari (oltre il 60%), soprattutto Francia, Germania e Austria; tra i paesi extra UE con quote significative: Svizzera, Usa, Australia, Russia e Canada. Le aree produttive del caffè verde sono Caraibi e America Latina (Brasile, Colombia), Africa (Kenya), Asia (Vietnam) e le due varietà oggetto di contrattazione sul mercato internazionale sono Arabica e Robusta, con quotazioni calanti negli ultimi anni. A livello europeo, secondo i dati 2017 di Coffitalia-Beverfood, siamo il secondo paese produttore (dopo la Germania) e sempre il secondo per i volumi esportati di caffè torrefatto. Nel retail i primi 3 gruppi produttivi – Lavazza, Kimbo e Nestlè – coprono a valore quasi il 60% del mercato. Veniamo all’Italia, patria dell’espresso, dove i consumi annuali pro capite di caffè sono più o meno stabili attorno ai 6 chili (fonte Ico). Il caffè può davvero essere definito la bevanda nazionale degli italiani: tra i 18-65enni ben il 96,5% consuma caffè o bevande a base di caffè, almeno saltuariamente. Lo afferma una indagine di AstraRicerche per conto di AIIPA – Consorzio Promozione Caffè. Tra forti (più di 3 tazzine/giorno) e medi consumatori (2-3 tazzine) lo consumano il 63% degli italiani. I consumi sono stati sostenuti anche dal boom del mercato domestico del caffè , grazie alla diffusione delle macchine per uso casalingo passate – dice una ricerca Nomisma pubblicata sulla rivista Food – da poco meno di 2 milioni di pezzi venduti nel 2014 ad oltre 3 milioni nel 2016.

IN SINTESI, dice Nomisma, «il caffè è un prodotto che sta diventando sempre più importante nel panorama alimentare italiano. Con un giro d’affari di quasi 3,9 miliardi di euro nel 2017 vale quasi il 3% dell’industria alimentare italiana. Il settore è in crescita: nel 2011-2017 il giro di affari è cresciuto in media del 26,6%, con un picco proprio nel 2017 (+8,6% sul 2016). La proposta industriale, accanto alla tradizionale offerta del caffè tostato in grani o macinato, si è arricchita di quello in cialde per macchine automatiche, ampliando così opportunità ed occasioni di consumo».