Aceto balsamico di Modena Igp

Un gioiello con mille anni di storia

Il ruolo del Consorzio

Rappresenta l’80% della produzione certificata

La prima traccia di questa tradizione è nel 1046

di Giuseppe Catapano

MODENA

Ha radici lontane ed è uno dei prodotti agroalimentari italiani più presenti nel mondo: l’Aceto Balsamico di Modena Igp oggi è commercializzato in 120 Paesi con una produzione di oltre 90 milioni di litri all’anno, esportata per oltre il 92%. Il fatturato alla produzione supera i 370 milioni di euro e quello al consumo sfiora il miliardo: cifre che collocano il prodotto nella top ten delle specialità alimentari Dop e Igp italiane. Il segreto del suo successo? «È l’estrema versatilità» spiegano dal Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. «Si tratta di condimento pregiato sia per gli chef, sia per gli appassionati di cucina di tutto il mondo. E riesce a bilanciare le caratteristiche dei singoli ingredienti nei piatti semplici, ma anche a impreziosire creazioni raffinate». Diverse sono le imitazioni «contro cui ci attiviamo quotidianamente». In realtà le sole tre denominazioni registrate sono Aceto Balsamico di Modena Igp, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia Dop. «Sono prodotti con caratteristiche diverse che da sempre convivono e condividono l’origine da queste terre emiliane» fanno sapere dal consorzio.

Una realtà nata nel 1993 per iniziativa dei produttori, con l’obiettivo di conseguire il riconoscimento dell’Igp europea, poi ottenuto nel 2009. Dal 2014, l’organizzazione che riunisce gli ‘attori’ del settore è stata riconosciuta dal ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) come Consorzio di Tutela dell’Igp «deputato allo svolgimento delle funzioni pubbliche di promozione, difesa e tutela del prodotto». In particolare, il consorzio rappresenta circa l’80% della produzione certificata e tra gli associati sono tutt’ora presenti i marchi storici «che hanno contribuito a far affermare fin dai primi del Novecento il nome del prodotto sui mercati nazionali e internazionali».

Ma di cosa si occupa l’ente? Prima di tutto collabora con l’organismo di controllo e con il Mipaaf. La gestione del sistema di controllo e di certificazione, relativa alla verifica della conformità del prodotto al disciplinare, è infatti delegata a un organismo di controllo autorizzato, oggi individuato nel Csqa Certificazioni, mentre l’attività di vigilanza commerciale è svolta dal consorzio stesso attraverso i propri agenti vigilatori in collaborazione con le forze pubbliche competenti in materia.

La storia, si diceva. Numerose sono le notizie che riguardano l’Aceto Balsamico di Modena fino ai giorni nostri. La cottura del mosto d’uva era in uso già tra gli antichi romani: nelle Georgiche di Virgilio, originario della vicina terra mantovana, si legge che era bevuto fresco o era concentrato con bollitura e che era utilizzato come medicinale, ma anche in cucina. La tradizione di produrre un aceto ‘particolarissimo’ in un’area circoscritta come quella modenese e la limitrofa reggiana trova poi memoria nel 1046, in occasione del passaggio per la valle padana dell’imperatore del sacro romano impero Enrico III.

La prima vera culla produttiva dell’Aceto Balsamico sono le acetaie della corte estense a Modena attive dal 1289. Ma l’aggettivo ‘balsamico’ appare per la prima volta nel 1747, nel ‘Registro delle vendemmie e vendite dei vini per conto delle cantine Segrete Ducali’. Eppure è nell’Ottocento che l’Aceto Balsamico di Modena, diventando protagonista delle più importanti esposizioni. In questo secolo prendono campo le prime dinastie dei produttori, alcuni dei quali ancor oggi presenti tra gli associati del consorzio. Per un prodotto che rappresenta l’Italia nel mondo.