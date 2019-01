Dwek (Sotheby’s): boom di vendite

«Puntate sugli italiani degli anni 70»

MILANO

CLAUDIA Dwek, presidente di Sotheby’s Italia e Chairman Contemporary Art Europe. Come sono andate le cose l’anno scorso?

«A livello internazionale abbiamo avuto un grandissimo risultato: 5,3 miliardi di dollari, che vuol dire il 12 per cento in più rispetto al 2017. Inoltre abbiamo venduto 50mila lotti in 400 aste dal vivo e on line, e un record di 10mila persone nuove alle aste».

Quindi il mercato sta dando segnali molto positivi…

«Sì, il mercato dell’arte gode di buona salute grazie appunto alla sua capillarità e alla sua diffusione: di anno in anno, la globalizzazione lo rinforza ».

E le aste online?

«Anche l’online sta crescendo, fa registrare performance importanti in termini di partecipazione. I prezzi raggiunti dalle aste on line non sono altissimi ma i new buyers sono tanti. Diciamo che è la formula giusta per approcciare il mondo del mercato dell’arte. Sa, tanta gente legge di una casa d’aste come Sotheby’s che vende un Picasso a cento milioni di dollari e può sentirsi intimidita. Magari pensa: loro sono troppo importanti per me».

Invece sull’online è più facile?

«Certo. L’online in questo senso aiuta. Il 50% delle persone che approcciamo on line sono assolutamente nuove per Sotheby’s e la metà di queste poi arriva a partecipare a un’asta dal vivo e diventa un cliente tradizionale di Sotheby’s».

Parliamo delle vendite di arte italiana nel mondo. Le Italian Sales sono state una sua invenzione…

«Diciamo mia e del mio team: esattamente vent’anni fa, nel ‘99, proponemmo delle vendite di arte italiana a Londra, le Italian Sales appunto, nel mese di ottobre che tradizionalmente non era un periodo dedicato alle aste. In questo modo l’arte italiana, e gli stessi artisti, hanno goduto di una grandissima attenzione. E ora questo ci consente di far entrare l’arte italiana nelle aste in tutto il mondo, ultimo esempio il Fontana rosso che abbiamo venduto all’asta di Hong Kong di arte contemporanea. Il Fontana era anche la copertina dell’asta».

Facciamo qualche nome di artisti italiani?

«Fontana, Burri, Manzoni, Pistoletto. L’arte Povera. Castellani, Bonalumi. Diciamo quegli artisti che sono stati grandi nel declinare un nuovo vocabolario iconografico e artistico nell’arte del dopoguerra. Dopo molti anni, con una diffusione così ampia delle loro opere, alcuni di questi artisti stanno un po’ soffrendo: il compito della casa d’aste è quindi quello di concertare il numero dei quadri di un certo autore nella stessa sessione d’asta. Per capirci, di Fontana non mettiamo più dieci quadri in una stessa vendita ma solo due o tre e di alta qualità«.

Chiaro. Nuove nicchie che si stanno aprendo al mercato?

«Ce ne sono. Gli artisti italiani degli anni ‘70, alcuni artisti dell’Arte Povera, ad esempio. E’ vero però che sono opere non sempre facili da trovare. C’è stato ultimamente un interesse piuttosto animato sulla corrente della Pop Romana: oltre a Schifano, Tano Festa e Franco Angeli, anche Cesare Tacchi e Sergio Lombardo, che hanno valori sotto i 100mila euro e una qualità molto forte. E poi l’Arte Cinetica: Getulio Alviani, Dadamaino, gli artisti concettuali di quel periodo. Infine direi la scultura con Fausto Melotti in primis e l’opera ceramica di Fontana: non tralasciamo l’importanza della mostra che si apre tra pochi giorni al Metropolitan di New York, l’ultima retrospettiva che un museo della città americana gli ha dedicato risale al 1977, al Guggenheim Museum».

Ma oggi, con tutta la diffusione anche online di opere d’arte, è più facile collezionare arte?

«Secondo me oggi non è così facile costruire una collezione. Bisogna stare attenti, c’è molta offerta e proprio per questo bisogna avere un occhio molto selettivo nel vagliare quello che il mercato offre. Un tempo, parlo anche di vent’anni fa, i collezionisti si affidavano a un gallerista che consigliava cosa acquistare e sono belle le collezioni in cui dietro le scelte si leggono queste indicazioni. Oggi diciamo che la tendenza è meno diffusa e si rischia di più».

Pierluigi Masini