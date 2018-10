DERIVATI DEL GRANO

Da Hammurabi ai giorni nostri

MILANO

GENTIL ROSSO, Senatore Cappelli, Saragolla, Tumminia, Verna, Monococco e Rieti. Sono alcune delle varietà di grani antichi made in Italy, ovvero sementi che, già coltivate in un passato lontano, non hanno poi subìto particolari manipolazioni da parte dell’uomo per aumentarne la resa. Quasi sempre coltivati con metodo biologico, questi grani stanno tornando protagonisti sulle tavole degli italiani, seguendo quel trend del salutismo apparentemente inarrestabile.

L’ULTIMA SOCIETÀ, in ordine di tempo, a puntare su prodotti realizzati con queste tipologie di grano è Entroterra Spa, proprietaria del marchio ‘La pasta di Camerino’. Nella località marchigiana, nei giorni scorsi, è stata presentata la pasta Hammurabi, di grano monococco macinato a pietra. «Si tratta di un grano antico di eccellenza che abbiamo recuperato grazie ad un lavoro congiunto con Isea e Università di Camerino – ha spiegato il giovane direttore Federico Maccari, figlio del fondatore Gaetano –. Le sue caratteristiche organolettiche sono straordinarie, per l’altissimo contenuto di proteine (20%), di fibre, di fosforo, ferro e magnesio. Una specie apprezzata fin dai tempi della Mesopotamia per le sue proprietà nutrizionali». L’azienda, nata 16 anni fa, produce pasta all’uovo, di semola e di farro realizzate «in chiave artigianale con materie prime 100% italiane, triplo impasto lento, trafilatura a bronzo ed essiccazione a bassa temperatura». Una storia che sa di riscatto, quella di Entroterra Spa, che ha reagito ai danni del terremoto (Camerino è nel cratere sismico) ampliando lo stabilimento, lanciando nuove produzioni e assumendo altre 20 persone. Attualmente, i dipendenti sono 58 e la società chiuderà il 2018 con oltre 18 milioni di fatturato, che l’ha portata al terzo posto a livello nazionale fra gli attori di pasta secca all’uovo.

DALLE MARCHE alla Toscana. Nella campagna di Santa Colomba, piccola località nel Comune di Monteriggioni, un giovane imprenditore agricolo, Leonardo Ludovico, amministratore unico della Bioagro Sielna, ha avviato un progetto di recupero di grani antichi con con l’obiettivo di produrre farina di qualità e made in Siena. Tutto parte dall’agricoltura biologica su 107 ettari tra le colline senesi: la prima mietitura avrebbe dato risultati incoraggianti, ma è solo un prologo di quella del prossimo anno, le cui farine saranno destinate a essere servite in alcuni locali di Siena e dintorni. Attività che richiedono ingenti quantità di prodotto che, così, «avrà la garanzia del chilometro zero», spiega Ludovico.

ANCHE ad Altamura (in provincia di Bari) si lavorano i grani antichi. Il celebre pane del luogo, infatti, non poteva non giovarsi di questo ritorno al passato. Dunque, da un lato, spiega Giuseppe Barile, il padre del Pane Dop di Altamura, c’è l’utilizzo del farro dell’azienda biologica Bioland di Michele Loiudice di Gravina, che produce pasta e offre la tracciabilità del prodotto; dall’altro, in collaborazione con la Crea di Modena, che negli anni ha creato un Vivaio di grani antichi di eccellenza. Una specie di «banca genetica – spiega l’agronomo Mario Bertelli – con 450 semi tra specie e varietà, selezionate in ben 35 anni di studi, sperimentazioni, e pratiche». Semi antichi, sopravissuti all’estinzione, e che, grazie alla coltivazione biodinamica, un metodo più naturale addirittura del biologio, assicura l’assenza di trattamenti chimici e pesticidi.

Alberto Pieri