DAI CAMPI ALLA TAVOLA

La frutta nei piatti dei grandi chef

L’asso dei coltivatori Op Armonia

«Le clementine? Roba da gourmet»

Paola Benedetta Manca

BATTIPAGLIA (Salerno)

CHI L’HA DETTO che la frutta si consuma solo fresca? Quando il gusto è di altissimo livello può diventare addirittura un’«esperienza da gourmet» e la protagonista di tutte le portate del menù. È il rivoluzionario approccio di Op Armonia. Nata nel 2009, è una delle maggiori organizzazioni di produttori ortofrutticoli del Sud, ha sede a Battipaglia (Salerno) e riunisce circa 50 aziende agricole da tutto il Centro- Sud (Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Marche). La sua linea di punta è la Premium ‘DolceFrutta’ di cui controlla l’intera filiera produttiva, garantendo sanità dei prodotti e sostenibilità etico-ambientale. «Noi la definiamo una Fruit gourmet experience – spiega l’ad Marco Eleuteri, 47 anni –. Abbiamo coinvolto molti chef, per testarne le qualità organolettiche e proporne un uso anche all’interno di ricette di alta cucina, e organizziamo laboratori per gustarla nei modi più innovativi e che esaltino le sue spiccate qualità di gusto». Eleuteri, nel 2011, è stato nominato accademico dei Gergofili e, nel 2014, ha vinto il Premio ‘Protagonista ortofrutta italiana’, conferito dal Corriere ortofrutticolo.

In cosa consiste l’esperienza gourmet di ‘DolceFrutta’?

«Nel fatto che i suoi frutti possono accompagnare tutte le portate di un menù. Abbiamo coinvolto diversi esperti di gastronomia che partecipano a laboratori ‘frutticoli del gusto’, realizzati da chef del calibro dei marchigiani Rosaria Morganti e Michele Biagiola, del pugliese Giovanni Lorusso, dei campani Gennaro Marciante e Valentino Tafuri, del calabrese Gennaro Di Pace e del lucano Pompeo Lorusso. Gli esperti giudicano i piatti e danno consigli su usi e abbinamenti dei frutti. Tutto questo lo raccontiamo nel blog (www.dolcefrutta. info) e lo promuoviamo sui canali social Facebook, YouTube e Instagram».

Come è nata ‘DolceFrutta’?

«È una sfida che abbiamo orgogliosamente accettato: proporre un’agricoltura buona, sana e salutare che abbiamo definito ‘Agricoolture 3.0’. La linea è nata nel 2011 ed è cresciuta fino a rappresentare oltre il 30% del fatturato. Ne fanno parte i prodotti DolceClementina (il frutto più importante per fatturato), DolceArancia, DolceKiwi, DolceFragola, DolceCiliegia, DolceAlbicocca, DolceSaturnia, DolcePesca, DolceNettarina, Dolce- Percoca e DolceUva».

Quali sono i più apprezzati dai consumatori?

«Particolarmente amata è la ‘DolceClementina’ che, proprio a novembre e dicembre, sarà protagonista di tre laboratori gastronomici realizzati da diversi chef in tre regioni (le più vocate per le clementine): Calabria, Basilicata e Puglia. Gli chef la proporranno in abbinamenti non convenzionali con altre eccellenze agroalimentari di quei territori, elaborando ricette e connubi che proporremo ai consumatori ».

Qual è il vostro fatturato annuo?

«Nel 2017 è stato di circa 23 milioni di euro, realizzato in gran parte sul mercato nazionale, anche se abbiamo un 25% di export. A fine 2018 ci aspettiamo di crescere a 25 milioni di euro, grazie soprattutto grazie ad agrumi, pesche piatte e verdure biologiche».

Quali sono i vostri prodotti top di gamma?

«Un ruolo di primo piano spetta agli agrumi (in primis clementine), che rappresentano il 30% circa del fatturato. Siamo cresciuti costantemente, negli ultimi 5 anni, con la linea Premium ‘Dolce’ per la frutta e quella biologica ‘ArmoniaBio’ per le verdure. Il biologico nella nostra produzione sta crescendo del 20-30% ogni anno. Lo destiniamo soprattutto a Germania e Austria. Il nostro mercato di riferimento è quello della grande distribuzione italiana che rappresenta il 70% circa del fatturato e con il quale contiamo di crescere a doppia cifra nel prossimo triennio (2019-2021)».