La sfida delle competenze digitali

Italia fanalino di coda in Europa

MILANO

La Commissione europea ormai parla in termini di Gigabit Society. I dispositivi dei prossimi anni, dall’auto a guida autonoma alla smart city, avranno bisogno di connessioni ad altissima velocità, misurabile in gigabit e non in megabit al secondo, con bassissimi tempi di latenza, nell’ordine di 2-3 millisecondi, richiesti dalle applicazioni critiche per la sicurezza e per la gestione del territorio. Chi sarà fuori da questo quadro resterà al palo nell’utilizzo di tutte le tecnologie di ultima generazione, che saranno applicate nelle economie più avanzate.

NON È soltanto una questione tecnica, come emerge dal Digital Economy and Society Index (Desi) 2018 della Commissione europea, ma anche un problema di capitale umano: in un Paese dove il 31% della popolazione non usa Internet e il 56% della popolazione non è in possesso delle competenze digitali di base, parlare di reti è come costruire autostrade mentre i cittadini non hanno la patente. Nell’ultima edizione dell’indice europeo che misura la digitalizzazione della società, l’Italia è rimasta ferma al 25° posto fra i 28 Stati membri dell’Ue. Peggio di noi si piazzano soltanto Bulgaria, Grecia e Romania. Tra le grandi economie europee, è il Regno Unito a piazzarsi meglio, al 7° posto, seguito dalla Spagna al 10° posto, mentre la Germania arriva appena al 14°, subito sopra la media europea, e la Francia al 19°, sotto la media.

SONO i Paesi nordici, invece, a svettare come al solito nella classifica. Danimarca, Svezia e Finlandia occupano le prime tre posizioni, seguite dall’Olanda, il Lussemburgo e l’Irlanda. Guardando alle cinque categorie prese in considerazione dal rapporto, la Danimarca è la migliore nell’Ue per la diffusione dell’utilizzo di internet dalla popolazione e per l’integrazione delle tecnologie digitali, mentre la Finlandia è al primo posto nel capitale umano e nel livello dei servizi pubblici digitali nella comunità.

SUL FRONTE della connettività, cioè della penetrazione della banda larga, i nordici sono tutti ben connessi, ma non eccellono: pur essendo il leader dell’Ue nell’adozione della banda larga mobile, ad esempio, la Finlandia ha un punteggio relativamente basso (9° posto) per la penetrazione limitata della banda larga fissa. Un gap che assomiglia un po’, seppure su livelli molto più elevati, a quello italiano, dove solo il 57% delle famiglie è coperto dalla banda larga fissa (e appena il 5% dalla banda ultralarga), mentre l’86% è coperto dalla banda larga mobile. La sfida principale per i nordici è migliorare la copertura della rete nelle aree rurali e scarsamente popolate.

PER QUANTO riguarda invece le competenze digitali, la Finlandia è al primo posto, con la quota più alta di specialisti in Ict, seguita dalla Svezia al secondo posto. Gli utenti Internet più attivi dell’Ue si trovano in Danimarca e Svezia. Gli abitanti dei Paesi nordici vanno online per «ascoltare musica, guardare video, leggere notizie online e utilizzare i social network, in misura maggiore rispetto alla maggior parte degli altri europei». La Danimarca prevale anche nell’integrazione delle tecnologia digitali nel mondo delle imprese, compresi i servizi di cloud computing.

L’IMPLEMENTAZIONE e l’adozione di servizi pubblici digitali è elevata in tutti i Paesi nordici. La Finlandia è al primo posto, ma anche gli altri nordici ottengono buoni risultati su indicatori come l’eGovernment e i servizi di sanità elettronica. Elena Comelli