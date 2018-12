I grandi film spot della Cinefinanza

«Meglio del manuale di economia»

«I GRANDI film possono essere molto più efficaci e istruttivi di qualsiasi manuale ». Non è la sentenza di un qualche solone della critica cinematografica militante, ma un’idea dell’economista Marco Onado, docente alla Bocconi con una carriera di lungo corso in Italia e all’estero, ex commissario Consob e grande appassionato di cinema. Onado ha pubblicato quest’anno ‘Prendi i soldi e scappa. La finanza spiegata con il cinema’, per cogliere i segreti dell’economia di mercato, della sua tecnocrazia e del suo gergo oscuro per i non iniziati, proprio grazie al grande schermo.

Professore, quindi chiudiamo le università e ci presentiamo tutti al botteghino?

«Beh, certo, i film non sono dei trattati di finanza. Però per capire concetti apparentemente astrusi come la moneta, la banca o anche le cause della crisi, credo che funzionino benissimo».

Come lo ha capito?

«L’avevo capito al Festival dell’economia di Trento, per cui curo una sezione di ‘cineconomia’. È stato un successo. La riprova l’ho avuta quando Banca d’Italia mi ha chiamato a un’iniziativa di educazione finanziaria per le superiori: abbiamo fatto vedere ‘La grande scommessa’, un capolavoro quasi documentaristico che abbiamo commentato per una mattinata intera. Ai ragazzi è piaciuto parecchio».

Molte pellicole di ambientazione economica e finanziaria non sono tenere, però, con quel mondo.

«Infatti nel mio libro c’è una polemica nemmeno troppo velata nei confronti dei colleghi che nei corsi presentano soltanto il lato buono dell’economia. Sarebbe come se nelle facoltà di medicina si studiasse solo l’anatomia normale e non la patologica. La dialettica tra finanza buona e finanza cattiva è al centro dello storico ‘La vita è meravigliosa’ di Frank Capra. Ho scovato un rapporto dell’Fbi in cui si diceva che Capra era in odore di comunismo e metteva in cattiva luce l’establishment! ».

A proposito di film natalizi. Ne cita anche uno comico: ‘Una poltrona per due’.

«È profetico. Del resto Landis non ha mai fatto solo ridere, ma anche riflettere. Pensi ai Blues Brothers. In ‘Una poltrona per due’ mette in scena il lato speculativo della finanza dei primi anni ‘80, poco dopo la nascita dei derivati. C’è anche il tema dell’insider trading, tanto che nel 2010 è stata ribattezzata ‘Eddie Murphy rule’ la direttiva entrata in vigore negli Stati Uniti».

In ‘Wall Street’, Oliver Stone traccia un ritratto impietoso del mondo della finanza, con la storia del giovane broker Bud Fox e del suo diabolico mentore Gordon Gekko, il teorico dell’avidità buona. Un film che coglie tutti i cliché, dal prezzo del successo all’etica finanziaria.

«Ha il merito di cogliere perfettamente lo spirito del tempo e il cambiamento in arrivo. Siamo nel 1987, un periodo di transizione in cui stavano emergendo grandi trasformazioni. Hollywood ha impartito una lezione ben prima che ci arrivasse il mondo accademico. È un inno alla deriva egoistica dell’economia».

Colpisce la scelta di Apocalypse Now. Per i più è soprattutto un film di guerra…

«Invece è la rilettura di Francis Ford Coppola del capolavoro di Conrad, ‘Cuore di tenebra’, un testo sugli aspetti più deleteri e le degenerazioni del capitalismo. ‘L’orrore’ che ripete il colonnello Kurtz, in fondo, è anche quello per i danni della crisi. Tragica è la figura di quell’ufficiale americano che dice: “Mi piace l’odore di napalm al mattino”: ci rivedo tanti finanzieri d’assalto degli anni rampanti ».

