CARTE E TRANSAZIONI ONLINE

Elena Comelli

MILANO

SE I PAGAMENTI digitali avanzano al galoppo fra i consumatori, anche nell’ambito degli scambi commerciali fra imprese e professionisti stanno segnando un aumento inarrestabile. Carlo Liotti, direttore generale dei servizi commerciali di American Express per l’Italia e la Spagna, è convinto che questa sia la strada giusta per promuovere la crescita di un Paese che basa gran parte del suo Prodotto interno lordo (Pil) sull’export. Ma l’Italia parte da una tradizionale resistenza ai sistemi di pagamento elettronici, che zavorra il rilancio dell’economia.

La corsa dei pagamenti digitali nel mondo si rispecchia anche in Italia?

«La crescita della digitalizzazione in tutte le operazioni di pagamento ha introdotto notevoli vantaggi di efficienza e abbassato i costi di questi processi, aumentando, d’altro lato, la trasparenza delle transazioni. La consapevolezza di questi vantaggi aumenta anche in Italia, ma la penetrazione delle nuove tecnologie è ancora modesta, perché si scontra con la vecchia mentalità di dilazionamento dei pagamenti, che rimane molto radicata ed è incompatibile con la digitalizzazione di questi processi».

Eppure c’è una direttiva europea che già da anni ha stabilito a 60 giorni i termini di pagamento…

«È vero, ma l’Italia resta, insieme alla Grecia, in coda alle statistiche europee sui tempi di pagamento, con una media di 90 giorni, quasi il doppio degli altri mercati continentali, dove si va dai 45 ai 60 giorni. Qui i tempi di pagamento sono ancora utilizzati come leva negoziale, mentre negli altri mercati ormai non è più così».

Ma si vede un progresso?

«I tassi ridotti a zero o addirittura negativi abbattono molto l’interesse nei confronti del dilazionamento dei pagamenti come leva finanziaria, mentre cresce la necessità di confrontarsi con gli altri mercati quando si vendono i propri prodotti all’estero. Di conseguenza sta aumentando anche in Italia il livello di consapevolezza sui danni derivanti dalla vecchia mentalità, anche perché le vecchie piattaforme internazionali, complesse e care, oggi sono state rimpiazzate da soluzioni molto più semplici, che utilizzano le carte di credito come piattaforme di credito commerciale».

Incidono anche i tentativi di elusione?

«In certe categorie quest’aspetto è ancora presente e, proprio per fare pulizia oltre che per abbassare i costi, gli ultimi governi hanno puntato molto sulla modernizzazione dei flussi di pagamento: il costo dell’utilizzo del contante in Italia è stato stimato da Bankitalia sui 10 miliardi di euro».

Altri vantaggi?

«La moneta digitale abbassa le barriere all’ingresso per qualsiasi operatore commerciale. Oggi bastano 100-150 euro per mettere in funzione un Pos di ultima generazione, molto meno di una volta».

In America Paypal nei servizi tradizionali: assegni via foto, prestiti e bancomat

NEW YORK

LA CORSA all’uso del denaro digitale non si ferma, in tutto il mondo. Quindi suona paradossale la mossa del colosso PayPal, leader in questo settore di mercato da anni con un fatturato di oltre 13 miliardi di dollari, di iniziare a offrire ai propri clienti americani servizi bancari più tradizionali, come prestiti, assegni e bancomat, in base al loro portafoglio digitale. Tra di essi, il servizio di pagamenti online ormai scorporato dal sito d’aste eBay propone l’assicurazione sui depositi bancari offerta dalla Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), un bancomat per prelevare denaro e la possibilità di depositare direttamente sul proprio conto gli stipendi. Ma il percorso inverso, diciamo, per PayPal pone alcuni ostacoli. Come riferisce il Wall Street Journal, il problema è che Paypal non ha una licenza bancaria e che la Fdic non garantisce fondi di gruppi non bancari. Inoltre, Visa e Mastercard – che impongono commissioni alle istituzioni finanziarie per le transazioni che passano sulle sue reti – accettano solo carte emesse da banche.

PER FAR FRONTE a questi ostacoli, continua l’autorevole quotidiano, PayPal ha siglato accordi con banche piccole: una in Delaware emetterà bancomat, un’altra in Georgia accetterà assegni (dopo che il clienti ne avranno scattato una foto) e infine un’altra in Utah concederà prestiti. In base al nuovo servizio di PayPal, gli utenti dovranno pagare una commissione per un prelievo di denaro se fatto al di fuori della rete di sportelli bancomat del gruppo e un’altra pari all’1% per depositare un assegno via foto.

NON CI SONO invece commissioni mensili né requisiti su un deposito minimo. Come dichiarato da Bill Ready, direttore operativo di PayPal, l’obiettivo è fornire un servizio a chi non ha un conto bancario, dando accesso all’economia digitale. Il titolo PayPal al Nasdaq negli ultimi 12 mesi è salito di circa il 70%.