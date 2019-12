Brindisi spumanti a un anno d’oro

Non è festa senza bollicine italiane

Export record nel 2019: 6,36 miliardi, crescita del 2,9%

Il Belpaese al secondo posto tra le superpotenze enologiche, dietro alla Francia e davanti alla Spagna

di Lorenzo Frassoldati

TREVISO

Arrivano i primi brindisi ‘Unesco’ con le bollicine del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Le bollicine italiane più famose al mondo ( e le più esportate) brindano a un 2019 davvero spumeggiante. «L’eccellenza qualitativa della vendemmia 2019 ci premia per la fatica di un anno intero ed è il coronamento di un percorso fatto di successi che hanno avuto eco internazionale: a partire dal riconoscimento Unesco, passando per i cinquant’anni della denominazione fino al no al glifosato, che ci ha reso la zona più estesa di Europa a rinunciare al noto fitofarmaco », esulta Innocente Nardi, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Ma è tutto il mondo della spumantistica italiana (dalle zone tradizionali del Metodo classico come Franciacorta, Alta Langa, Trentodoc, Oltrepò pavese ai territori emiliani delle bollicine del Lambrusco o del Pignoletto) a celebrare le feste di fine anno al termine di un anno che vede il record storico dell’export enoico nazionale a 6,36 miliardi di euro, con una crescita del 2,9% sul 2018.

Un quadro che consolida il vino del Belpaese al secondo posto tra le superpotenze enologiche mondiali (la Spagna, terza, perderà quasi il 7%) ma che lo allontana da una Francia sempre più leader grazie a un balzo commerciale quasi dell’8 per cento e un export che supera per la prima volta la soglia psicologica dei 10 miliardi di euro. Nei trent’anni e più trascorsi dallo scandalo del vino al metanolo (1986) il vino italiano ha fatto passi da gigante scommettendo sull’identità, sul territorio, sulle certificazioni d’origine, sulla sostenibilità dell’ambiente e del paesaggio.

L’Italia è oggi prima in Europa per numero di vini con indicazione geografica con 527 riconoscimenti comunitari: 75 Docg; 334 Doc; 118 Igt. L’emblema del successo del vino italiano è rappresentato dall’export che oggi vale circa la metà dell’intero fatturato complessivo del settore che è di 13 miliardi circa. Nonostante le incognite sui dazi, la Brexit e le flessioni economiche, cresce la fiducia delle grandi aziende italiane del vino per il 2020. Lo rileva un’indagine sugli stakeholder realizzata dall’Osservatorio Vinitaly- Nomisma Wine Monitor per wine2wine, la due giorni di formazione e networking per gli operatori targata Vinitaly. Secondo i dati dell’Osservatorio, le 13 top aziende intervistate (1,7 miliardi di euro di fatturato complessivo e 1 miliardo di euro di export) ritengono sostanzialmente positivo l’anno che verrà. L’export registrerà un ‘aumento contenuto’ (da +2% a +5%) per la maggioranza del campione (54%).

Il registro nazionale dei vitigni coltivati comprende più di 500 varietà da cui si producono migliaia di tipologie distinte di vini. Questa biodiversità produttiva sta diventando, se ben comunicata e promossa, uno dei fattori di successo sui mercati internazionali. Le tre regioni italiane maggiori produttrici di vino sono il Veneto (21,6% della produzione nazionale), la Puglia (17%), l’Emilia Romagna (16,2%) e la Sicilia (10%). La Sicilia, con i suoi 97 mila ettari di vigneto, è la regione con la maggiore superficie di terreni vitati e anche di superfici a conduzione biologica. Le regioni che tradizionalmente guidano l’export di vino italiano sono: il Veneto, dove il Prosecco fa da locomotiva, il Piemonte e la Toscana, con i grandi rossi di territorio.