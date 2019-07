L’estate scalda il mercato

delle bevande analcoliche

Ma servono nuove idee ‘green’

Fabrizio Marchetti

ROMA

E’UN MERCATO maturo che risente delle temperature e paga molto la sempre maggiore attenzione alla salute che spinge i consumatori a ridurre i consumi di bibite contenenti zuccheri. Più fa caldo e più si beve e così le fluttuazioni sono anche marcate di anno in anno. Ma se le acque minerali in Italia continuano il loro boom (30 per cento di tutto il mercato dell’Europa occidentale), le bevande analcoliche stanno perdendo volumi di vendita nonostante gli sforzi dei produttori per adeguarsi ai mutati trend d’acquisto. Meno 4 per cento nell’ultimo anno. Meno 25% dal 2009 a oggi per un giro d’affari di 4.9 miliardi di euro secondo Assobibe, l’associazione degli industriali delle bevande analcoliche. In totale, compresi i succhi di frutta, 6 miliardi di euro.

VENDITE che comunque rappresentano per lo stato entrate fiscali e contributive per quasi 3 miliardi l’anno. Ogni anno (fonte Beverfood) in tutto il paese ne vengono consumati 3820 milioni di litri, 64 litri pro capite, 3.055 milioni di bibite lisce e gassate e 765 di succhi e bevande alla frutta. Valori che pongono il mercato italiano negli ultimi posti nella classifica dei consumi pro capite dei Paesi Ue. Un settore che in Italia conta 80 aziende con 100 stabilimenti distribuiti in tutta la penisola che producono e commercializzano bibite gassate, aperitivi analcolici, energy e sport drinks, the pronto e bevande di ogni genere.

GASSATE oppure lisce, a base totalmente vegetale o aromatizzate. Sugli scaffali della grande distribuzione si può trovare di tutto. Da quelle più tradizionali che rivivono una seconda giovinezza come il chinotto, la cedrata o le tisane fredde a quelle più trendly come il latte di mandorla, l’acqua di cocco e le bevande a base di aloe. Quasi superfluo sottolineare che la parte del leone, è appannaggio incontrastato della Cola, la regina delle bibite gassate. La bevanda più conosciuta e storicamente più massicciamente promossa attraverso gli investimenti pubblicitari rappresenta il 50 per cento delle vendite del totale sode, seguita a grande distanza dall’aranciata con il 17% e poi da tutte le altre bibite, comprese le lemon-lime e le gassose. Aperitivi e toniche sono il 3 % delle vendite ma la quota di mercato in termini di valore è più alta essendo maggiore il prezzo unitario al litro.

«NONOSTANTE una contrazione dei consumi – spiega David Dabiankov, direttore generale di Assobibe – siamo un settore molto dinamico e flessibile che compie i massimi sforzi per andare incontro alle mutate esigenze dei consumatori con una continua innovazione sulle ricette. Le nostre aziende – continua Dabiankov – fanno tantissima ricerca e investono molto sull’innovazione per limitare l’impatto calorico e ambientale del nostro prodotto con novità sulle tipologie di packaging». E questo perché sono essenzialmente due i nemici delle bibite gassate: gli zuccheri e la plastica. In soldoni se il mercato non tira più come prima è perché i consumatori cercano bevande sugar free e che possibilmente non abbiano contenitori che inquinano o che sono difficili da riciclare. Poi c’è il fisco con l’Iva al 22 per cento, superiore di molto alla media europea, che limita gli acquisti per un prodotto che, tutto sommato, nel carrello della spesa è sempre molto gradito ma non è mai indispensabile.